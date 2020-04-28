شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير المالية الجزائرى الأسبق مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم إنه "باقتراح من الرئيس عبد المجيد تبون، عَيَن سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية الأسبق مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي".

وأضاف البيان أنه "بهذه الصفة، يُكلف بوخالفة من بين مجموعةٍ من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا ".