شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين مديرا جديدا للأمن والحماية الرئاسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، تعيين مدير جديد للأمن والحماية الرئاسيين.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد عين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين، خلفا للعميد حبشي ناصر".

وكانت قد أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم إنه "باقتراح من الرئيس عبد المجيد تبون، عَيَن سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية الأسبق مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي".