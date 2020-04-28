شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفانى وليامز تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية فى ليبيا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق فايز السراج تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن وليامز أطلعت السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الفرقاء الليبيين والدوليّين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وليامز أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية مجددة دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

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