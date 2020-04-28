شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المغرب إلى 4252 حالة والوفيات 165 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الإصابت بفيروس كورونا المستجد فى المغرب إلى 4252 حالة، بينما توفى 165 شخصا، وتماثل للشفاء 778 شخصا، جاء ذلك نقلا عن وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر قبل قليل.

وكانت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، أظهرت تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.

وقال محمد اليوبى رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن عدد المتعافين خلال نفس الفترة بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة، فى حين توفى شخص واحد مما يرفع إجمالى الوفيات منذ بدء التفشى فى المغرب فى 2 مارس الماضى إلى 162 حالة وفاة.

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وأضاف اليوبى أنه "تمت ملاحظة تناقص الحالات التى تسجل فى البؤر الوبائية التى كنا قد أحصيناها" لكنه أكد على "وجوب الحذر من إعطاء أى دلالة أكبر من حجمها لتغير الأرقام من يوم لآخر، إذ يجب تتبع التطور الزمنى للمؤشرات على مدى عدة أيام".

ومن جهته قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فى مداخلة أمام مجلس النواب إن "الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث أدى اضطراب سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم.... إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات".

وقال إن موارد الصندوق الذى أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس بتأسيسه لمكافحة فيروس كورونا "بلغت حتى يوم الجمعة 24 أبريل الحالي، 32 مليار درهم، فى حين بلغت نفقاته 6.2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم لوزارة الصحة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل بعد أن أنقضت المرحلة الأولى من الطوارئ فى 20 أبريل الحالي.