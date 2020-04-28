شكرا لقرائتكم خبر عن سلفاكير يدعو أطراف مفاوضات السلام السودانية إلى تنازلات للوصول لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، راعي مفاوضات السلام السودانية، الأطراف السودانية، على بذل المزيد من الجهود وتقديم التنازلات للوصول إلى اتفاق شامل.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلفاكير اطلع - لدى لقائه فريق الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام، برئاسة توت قلواك، وضيو مطوك - على موقف سير المفاوضات.

Advertisements

وقال توت قلواك، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنهم أبلغوا الرئيس سلفاكير، على آخر المستجدات في التفاوض بعد التطورات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد حرصهم على استمرار المفاوضات عبر "الفيديو كونفرانس" كسبا للوقت، وحتى لا تتوقف العملية التفاوضية بصورة نهائية، مشددا على اهتمام الوساطة والرئيس سلفاكير بتحقيق السلام الشامل في السودان.