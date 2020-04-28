دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Casio تكشف عن إصدار خاص من ساعة G-Shock الذكية بثيم NASA ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Casio عن إصدار خاص ومحدود من ساعة G-Shock الذكية يأتي لعاشقي الفضاء بثيم NASA، بالتزامن مع الذكرى السنوية لمهمة Apollo.

إذا كنت من عاشقي الفضاء أو وكالة NASA، فإن شركة Casio تحتفل بوكالة ناسا اليوم بإصدار خاص DW5600NASA20 من ساعتها الذكية G-Shock، حيث تأتي الساعة الذكية باللون الأبيض مع شعار وكالة NASA مع لمسات تعبر عن ثيم الساعة الذكية.

وتعرض الإضاءة الخلفية EL في شاشة ساعة Casio NASA G-Shock القمر في الخلفية في وقت الليل، كما تأتي الساعة بقمر محفور من الجهة الخلفية للساعة الذكية، أيضاً تأتي علبة التعليف بتصميم مستوحى من المركبة الفضائية الأمريكية Saturn V.

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أيضاً تضم الساعة الذكية شعار G-Shock في الجهة الأمامية، بينما يأتي شعار Casio في الجهة الخلفية من الساعة الذكية، ومن المقرر أن تنطلق الساعة الذكية بسعر 130 دولار، إلا أن Casio قامت بالفعل ببيع المرحلة الأولى من هذا الإصدار المحدود، بينما ستبدأ الشركة في شحن الطلبات الجديدة للساعة الذكية في 6 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع Casio تكشف عن إصدار خاص من ساعة G-Shock الذكية بثيم NASA ظهر على التقنية بلا حدود.