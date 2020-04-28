شاومي تعلن رسمياً عن الواجهة الجديدة MIUI 12

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بالتزامن مع إعلانها عن هاتف Mi 10 Youth, أعلنت كذلك شاومي عن الواجهة الجديدة لنظام أندرويد على هواتفها الذكية MIUI 12 والتي تأتي على نسخة أندرويد 10 وتقدم الكثير من التحسينات في التصميم مع مؤثرات حركية جديدة، وتحسين في الوضع الليلي والمزيد من الخصائص للتحكم بالخصوصية.

عملت شاويم على تسطيح تصميم الواجهة، وهناك مؤثر حركي جديد عند فتح وإغلاق التطبيقات يعطي إحساس بحركة أسرع من السابق.

وطورت الوضع الليلي الذي يقوم بعمل تغييرات في خلفية الشاشة وعلى الخطوط لتبدو أسهل للقراءة وأقل إرهاقاً للعين.

ولو كنت تستخدم ميزة التشغيل الدائم للشاشة هناك وظيفة جديدة ونافذة عائمة تتيح لك استعراض التطبيقات بسهولة ووضوح أكبر. ولو استخدمت التصفح بالإيماءات فإنها الآن مطابقة لما يدعمه أندرويد 10، وهناك تحسينات في إدارة الإشعارات مع شكل جديد لخاصية الرد السريع.

ولعل الإضافة الأبرز في هذه الواجهة هي خيارات الخصوصية الجديدة التي تتيح لك تتبع سلوك التطبيقات وتعرض لك أي تطبيق أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له.

وأصبح تطبيق الصحة الجديد Mi Health متاحاً. وطورت شاومي تطبيقها بخوارزميات الذكاء الصنعي التي تعمل على تتبع النوم بدون الحاجة لأجهزة إضافية كالأساور، بل يكفي أن تضع الهاتف تحت الوسادة.

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الآن الواجهة الجديدة متاحة بنسخة اختبارية ومن المتوقع إعلان النسخة الرسمية النهائية في يونيو المقبل للواجهة باللغة الصينية وبعدها بكافة لغات العالم.

سيتاح الهاتف للاختبار على هذه الهواتف وعلى ثلاثة دفعات:

الدفعة الأولى – يونيو 2020

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9

Redmi K30 Pro Zoom, K30 Pro, K30 5G, K30

Redmi K20 Pro Premium, K20 Pro, K20

الدفعة الثانية

Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2s

Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Edition, Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 UD, Mi 8 Transparent Edition, Mi 8

Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7

الدفعة الثالثة

Xiaomi Mi CC9E

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

XiaomiMi 8 Lite, Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A

Redmi 7, Redmi 7A

Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

التدوينة شاومي تعلن رسمياً عن الواجهة الجديدة MIUI 12 ظهرت أولاً على عالم التقنية.