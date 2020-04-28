دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تبدأ العمل على رقاقة Exynos 992 لدعم سلسلة هواتف Note20 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التقارير عن خطط سامسونج لتطوير معالج Exynos 992 جديد لدعم الإصدارات المرتقبة من سلسلة هواتف Note20.

أكد تقرير جديد نشر على شبكة الإنترنت اليوم، على أن العملاق الكوري قد بدأت العمل على معالج جديد ليقدم آداء أفضل من معالجها الحالي Exynos 990، على أن يأتي الإصدار الجديد بآداء يحاكي معالج كوالكوم Snapdragon 865.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ترغب في دعم سلسلة هواتف Galaxy Note20 المقرر الإعلان عنها خلال شهر أغسطس بمعالج Exynos 992 الجديد الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع تحسينات عن معالج الشركة الحالي Exynos 990.

ولقد قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S20 في كلاً من أسواق كوريا، والصين وأيضاً الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 865، بينما انطلقت سلسلة هواتف Galaxy S20 في الأسواق الأخرى برقاقة معالج Exynos 990.

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ولقد واجهت سامسونج الكثير من الإنتقادات في الفترة الأخيرة، نتيجة للمشكلات التي تظهر في نماذج Exynos 990 والتي يأتي على رأسها إستهلاك أعلى للطاقة مما يؤدي إلى إرتفاع حرارة الهواتف.

ومن المقرر أن يأتي معالج Exynos 992 بتحسينات في المعمارية التي يرتكز عليها المعالج، لدعم آداء أفضل في وحدة المعالجة يتخطى Snapdragon 865 أيضاً، مع إستهلاك أقل للطاقة.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت أيضاً إلى خطط كوالكوم لإطلاق معالج Snapdragon 865 Plus الذي يأتي أيضاً بتحسينات في الآداء عن الإصدار الأول، لذا قد يكون أحد الأسباب التي دفعت العملاق الكوري لتطوير تحديثها الخاص في رقاقة معالج Exynos 992.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تبدأ العمل على رقاقة Exynos 992 لدعم سلسلة هواتف Note20 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.