القبض على مشتبه به في تفجير عفرين السورية

هطاي/الخليج 365

أعلنت ولاية هطاي التركية، أن فرق الأمن قبضت على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في مدينة عفرين السورية.

ولفتت الولاية الحدودية مع سوريا، في بيان، الثلاثاء، إلى إخماد الحريق الناجم عن التفجير.

وأضاف البيان "فرق الأمن ألقت القبض على شخص مشتبه به بجلب المركبة التي انفجرت إلى موقع الحادث".

وأشار البيان إلى خضوع المصابين للعلاج في مستشفيات هطاي وعفرين.

Advertisements

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت ارتفاع قتلى تفجير صهريج محروقات في مدينة عفرين السورية من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" إلى 40 مدنيا بينهم 11 طفلا، والمصابين إلى 47.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة لمراسل الخليج 365، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.