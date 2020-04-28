رمضان بلبنان.. السفارة التركية توزع الخبز على المحتاجين

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

وزعت السفارة التركية في لبنان، الثلاثاء، أكثر من 2000 ربطة خبز على العائلات المحتاجة من مختلف الجنسيات، في أماكن عدة بالعاصمة بيروت، ضمن مبادرة خيرية في شهر رمضان المبارك.

وحسب مراسل الخليج 365، قامت السفارة التركية بالعاصمة بيروت بتوزيع 1000 ربطة خبز على المحتاجين، عن طريق أفران بالمدينة.

كما وزعت السفارة في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، ربطات الخبز على المئات من المحتاجين.

ووضعت لافتة على مداخل الأفران التي صنعت الخبز، تضمنت العلمين التركي واللبناني، وكتب في وسطها عبارة "قلب الشعب التركي".

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من جانبها، قالت السفارة التركية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "بمناسبة حلول شهر رمضان، لا يزال الشعب التركي بجانب إخوانه اللبنانيين".

وقبل أسبوع، سلمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق اثنين من أجهزة التنفس الاصطناعي لحديثي الولادة في مستشفى حكومي شمالي لبنان.

وفي 15 نيسان/ أبريل الجاري، سلمت "تيكا" مساعدات طبية في بيروت وصيدا (جنوب)، في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، مقدمة من الحكومة التركية إلى الشعب اللبناني.

وقبلها بخمسة أيام، قدمت تركيا مساعدات ومعونات إغاثية الى شمالي لبنان، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة الفيروس التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.

وشملت المساعدات التركية مئات الحصص الغذائية التي وصلت إلى بلدتي الكواشرة وعيدمون ومدينة طرابلس شمالي لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.