وفيات جديدة لـ"كورونا".. 22 بمصر و5 بالجزائر و3 بالسودان

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إضافة إلى حالة وفاة في كل من العراق والأردن

- 260 إصابة جديدة بمصر و132 بالجزائر و43 بالسودان و6 بالقدس المحتلة

سجلت 5 دول عربية هي مصر والجزائر والسودان والعراق والأردن، الثلاثاء، وفيات جديدة بفيروس كورونا.

ففي مصر، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 22 وفاة جديدة وتعافي 68 مصابًا، إضافة إلى 260 إصابة.

وأوضحت أن الإجمالي بلغ 5042 إصابة، بينها 1304 حالات تم شفاؤها، و359 وفاة.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 5 وفيات جديدة و132 إصابة، خلال 24 ساعة، ما رفع الإجمالي إلى 3649 إصابة، بينها 437 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1649، بتسجيل 93 حالة شفاء جديدة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 حالات وفاة و43 إصابة جديدة،

وبذلك ارتفع عدد المصابين إلى 318، بينهم 25 حالة وفاة.

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وفي إقليم كردستان شمال العراق، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت حالة وفاة و10 إصابات جديدة بمحافظة أربيل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبتلك الإصابات ارتفع الإجمالي في الإقليم إلى 366، بينها 322 حالة شفاء و5 وفيات.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن وفاة ثامنة بالفيروس، في مستشفى الملكة علياء العسكري، وعدم تسجيل إصابات جديدة، إضافة إلى 6 حالات شفاء، ليبلغ العدد الكلي 351 مصابًا، بينهم 89 يخضعون للعلاج.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، خلال المؤتمر، إلى قرار الحكومة تخفيف حظر التجوال في محافظات مأدبا (وسط) وجرش وعجلون (شمالًا)، بحيث يُسمح للسكان لهم باستخدام مركباتهم في التنقل.

وأضاف العضايلة أن الجمعة المقبلة سيكون حظرًا شاملًا في المملكة، وهو إجراء تتخذه السلطات للأسبوع الثاني.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزيرة الصحة، مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 6 إصابات جديدة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 501، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقدرت الوزيرة الفلسطينية عدد الإصابات في القدس وحدها بنحو 255، لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل في المدينة المحتلة؛ بسبب قيود الاحتلال.

وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و88 ألفًا، توفي منهم نحو 213 ألفًا، وتعافى أكثر من 935 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.