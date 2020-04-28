تشاووش أوغلو يشارك في اجتماع "العشرين" حول كورونا

أنقرة/الخليج 365

شارك وزيرالخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في اجتماع لمجموعة العشرين بتقنية فيديو كونفرانس، حول التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وفي تغريدة على تويتر، الثلاثاء، لفت تشاووش أوغلو إلى انعقاد الاجتماع السابع لمجموعة التنسيق الدولي التي جرى تشكيلها ضمن مجموعة العشرين، من أجل تعزيز التضامن على الصعيد العالمي في مواجهة الجائحة.

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وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع، "التعاون والتنسيق على صعيد المنظمات متعددة الأطراف، فيما يخص مكافحة الجائحة".

كما لفت إلى أن "المجتمعين، ناقشوا سبل دعم الدول الضعيفة لمواجهة الجائحة".

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 3 ملايين و88 ألفا، توفي منهم أكثر من 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 935 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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