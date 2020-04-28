سوريا.. "بي كا كا" الإرهابية تقتل 40 مدنيا بعفرين بينهم 11 طفلا

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع قتلى تفجير صهريج محروقات في مدينة عفرين السورية من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" إلى 40 مدنيا، والمصابين إلى 47.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن من بين القتلى 11 طفلا.

وقال البيان: "لقد استهدفت منظمة بي كا كا/ ي ب ك عدوة الإنسانية، المدنيين الأبرياء في عفرين مجددا".

ولفت إلى مقتل 40 مدنيا بينهم 11 طفلا جراء التفجير الذي وقع في منطقة تعج بالمدنيين في قلب المدينة، فضلا عن إصابة 47 آخرين، وفق المعلومات الأولية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة لمراسل الخليج 365، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.