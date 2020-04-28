الامارات: 7 وفيات و541 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت الامارات اليوم الثلاثاء تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتبلغ اجمالا 89 حالة اضافة الى تسجيل 541 اصابة جديدة لتصل اجمالا 11380 حالة حتى الان.

كما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 2181 حالة مشيرة الى التعافي التام للمصابين من المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

ولفتت الوزارة الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين باستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت ان حالات الوفاة السبع تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.