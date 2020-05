دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اطلاق درون Autel EVO II بتصوير فيديو 8K وصور ثابتة بوضوح 48 ميجابكسل

أحدثت شركة Autel Robotic ثورة في صناعة التصوير الجوي بسلسلة جديدة من الطائرات بدون طيار بقدرة تصوير فيديو 8K و 6K والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في معرض CES 2020، تتضمن هذه السلسلة بطائرة تستطيع تصوير الفيديو بدقة 8K الوحيدة القابلة للطي في العالم بالإضافة الى Autel EVO II و EVO II Pro والتي تأتي مع مستشعر قياس 1 انش وبتصوير 6K، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة… © القيادي اطلاق درون Autel EVO II بتصوير فيديو 8K وصور ثابتة بوضوح 48 ميجابكسل

تزن Autel EVO II أقل من ثلاثة أرطال وتأتي مع تقنية مدمجة للتنقل

في جميع الاتجاهات مع تجنب العقبات، يمكن للطائرات بدون طيار استشعار

الأخطار حتى مسافة 30 متر، وتتميز بذكاء يشبه الروبوت يتحكم في السرعة

لتجنب التصادمات.

يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الطيران يدويًا إيقاف ميزة تجنب الاخطار

والتحليق باستخدام ميزة الرادار الموجودة لهذا النوع من الطيارين. اقرأ ايضاً | Typhoon H3 طائرة درون للتصوير السينمائي بشراكة مع لايكا

طائرة EVO II الجديدة المحمولة هي الطائرة بدون طيار بدقة 8K الوحيدة

على هذا الكوكب القابلة للطي، مما يجعلها مثالية للمصورين الرحالة،

تأتي طائرة EVO II مع مستشعر نصف بوصة و 48 مليون بكسل فعّال

ودقة قصوى تبلغ 8000 × 6000 بكسل ونطاق ISO من 100 إلى 3200.

بهذه الدقة يمكنك طباعة صور واضحة عالية الجودة بعرض 100 بوصة،

بالإضافة إلى ذلك، تمنحك دقة 8K المرونة لالتقاط لقطات فيديو للأفلام

أو لتغيير حجم اللقطات في المونتاج أو لعرض الفيديو على شاشات ضخمة. * مواصفات درون Autel EVO II

– صور بوضوح 48 ميجابكسل

– التحكم في الطائرات لمسافة تصل إلى 5.5 ميل حتى في البيئة المزدحمة

– 12 جهاز استشعار للرؤية بالكمبيوتر تكتشف وتتجنب المخاطر والعقبات

– جهاز تحكم عن بعد يأتي مع شاشة مدمجة

– 40 دقيقة طيران كحد أقصى بدون رياح

– تحوم 35 دقيقة دون رياح

– نظام Battlock للحفاظ على البطارية أثناء المناورات السريعة والهبوط الخشن

– مقاومة سرعة الرياح من المستوى الثامن

– سرعة 15 م / ثانية مع 20 متر/ ثانية في وضع Ludicrous

– درجة حرارة التشغيل من 14 إلى 104 درجة فهرنهايت

– ذاكرة داخلية 8 جيجا

– تخزين SD يصل إلى 256 جيجابايت

سعر درون Autel EVO II يبلغ 1,495$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

5,490 درهم اماراتي / 5,605 ريال سعودي / 465 دينار كويتي

/ 5,440 ريال قطري / 23,540 جنيه مصري.

* درون EVO II Pro

تم تصميم درون EVO II Pro مع مراعاة المصورين الفوتوغرافيين وصانعي الأفلام،

حيث تلتقط صور واضحة بشكل مذهل مع مستشعر 1 بوصة ودقة 6K.

تتضمن إمكانيات EVO II Pro وضع Scene Control الذي يتيح

التحكم في فتحة عدسة (من f / 2.8 إلى f / 11) ونطاق ISO من 100

إلى 12800 وإعدادات HDR.

سعر درون Autel EVO II Pro يبلغ 1,795$ دولار امريكي،

اي ما يعادل: 6,590 درهم اماراتي / 6,730 ريال سعودي / 555 دينار كويتي

/ 6,535 ريال قطري / 28,265 جنيه مصري.

الدقة القصوى لـ EVO II Pro هي 5472 × 3648 بكسل،

لمزيد من المعلومات حول طائرات EVO II بما في ذلك الحزم

والملحقات قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة.

