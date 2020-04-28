شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم قرارات مجلس الوزراء الكويتى اليوم للحد من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس الوزراء الكويتى ، خلال جلسته التى عقدت اليوم الثلاثاء وفق الأانباء الكويتية، عددا من القرارات للمساهمة فى الحد من التأثيرات والتداعيات الاقتصادية التى خلفها وباء كورونا ونورد فيما يلى

ـ تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين (المتعثرين والاسرة ) لمدة 6 أشهر ابتداء من إبريل الجارى وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.

ـ تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود (3000) غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية

- تكليف كل من وزارة الصحة والإعلام وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة وهيئة الغذاء والتغذية بالتواجد على مدار 24 ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة

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- تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها

وكانت حكومة الكويت قد أصدرت فى مطلع أبريل الجارى، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، حزمة قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تصدرها تمديد مدة حظر التجول في البلاد وتعطيل العمل في الجهات الحكومية والوزارات.

كان ضمنها تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها ( احترازياً ) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتباراً من 12/4/2020 وحتى 23/4/2020 باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26/4/2020م .

و تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً يومياً ، ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالاً للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها.