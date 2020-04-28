شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نرسم مع الصين خارطة طريق لمحاصرة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح، خلال استقباله اليوم الوفد الصحي الصيني الذي يزور البلاد بدعوة من وزارة الصحة لتبادل الخبرات حول إستراتيجيات وخطط وإجراءات التصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد، أن بلاده ترسم ملامح خارطة طريق للتعاون الصحي نع الصين لمحاصرة الوباء.وفق الأنباء الكويتية.

وتمت المباحثات بين الجانب الكويتي والجانب الصيني في أجواء إيجابية عكست الصداقة العميقة بين الجانبين والحرص على التعاون وتبادل الخبرات للتصدي لتحدي وباء كورونا المستجد من خلال إستراتيجيات وخطط وسياسات عمل تتفق مع رؤية الجانبين حول تعزيز قدرات النظم الصحية والعمل بمنهجية شامله مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتجاوز تداعيات الوباء.

وتستمر زيارة الوفد الصحي الصيني لمدة 3 أيام حيث يتضمن برنامج للزيارة العديد من الفعاليات والزيارات الميدانية واللقاءات مع متخصصن في جوانب مختلفة للتصدي للوباء بوزارة الصحة في البلاد ومن ثم وضع التوصيات لاستمرار التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

ورافق الفريق سفير الصين الشعبية في الكويت، لي مينج قانج، وضم وفد وزارة الصحة الكويتية للتباحث مع الجانب الصيني وكيل وزارة الصحة مصطفي رضا وأمين عام معهد الكويت الاختصاصات الطبية "Kims" فواز الرفاعي والوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية عبد الله البدر ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية رحاب الوطيان والمتخصصين من الجانبين حيث رأس الوفد الصحي الصيني روان يويه شنغ وضم الوفد بعضويته أعضاء ممثلين للتخصصات والخبرات المختلفة لاحتواء الوباء والحد من تأثيراته وتعزيز قدرات النظم الصحية للتخفيف من آثاره والتداعيات المترتبة عليه.

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وأعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3288 إصابة، وتسجيل 2 حالة وفاة جديدة ليرفع أعداد الوفيات إلى 24 حالة، مشيرًا إلى إصابة 105 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى لعرض مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، إن 206 حالات تماثلت للشفاء ليرفعدد عدد الحالات التى تعافت من الفيروس إلى 1012 حالة.

وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.