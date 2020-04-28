شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب فى بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتظاهرين اللبنانيين مصرون على قطع الطرق فى بيروت.
وأقدم محتجون، الثلاثاء، على حرق مصارف فى طرابلس، شمالى لبنان، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، وحطم محتجين واجهات المصارف فى طرابلس، فيما قام آخرون بإضرام النار فيها.
وتحاول حاليا فرق الإطفاء العمل على السيطرة على الحرائق المندلعة فى بعض البنوك، احتجاجا على انهيار الليرة.
وتظاهر المئات فى مدينة طرابلس، ليل الاثنين، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، فى احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال فى مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة.. ثورة"، فيما حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن قوات الجيش منعتهم مما أدى إلى حصول مواجهات، وفق "فرانس برس".
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