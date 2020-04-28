شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تشكر اليابان على تقديم 3 مليون دولار دعما لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت وزارة الخارجية العراقية عالياً مواقف اليابان الداعمة، والمُسانِدة في مُختلِف الظروف الطارئة، وعلى طول خط العلاقات التاريخيّة التي تجمع بين العراق واليابان، وآخرها قرار الحكومة اليابانيّة تخصيص مبلغ (1.45) مليون دولار بوساطة الاتحاد الدوليّ لجمعيّات الصليب والهلال الأحمر لمُساعَدة العراق في مُواجَهة فايروس كورونا، وتقديم مبلغ (1.55) مليون دولار عبر مُفوّضيّة الأمم المتحدة لشُؤُون اللاجئين لدعم الاحتياجات الإنسانيّة للنازحين العراقيّين.

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وأكدت الخارجية العراقية إلى أن بغداد تنظر إلى هذه الخطوة بأنّها تُمثّل تجليّاً صادقاً للشراكة الستراتيجيّة المُتنامية على أرض الواقع التي تجمع بين البلدين، كما تُمثل رسالة تضامُن في ضوء التحدّيات، والظروف الاستثنائيّة، ومنها: ظاهرة نُزُوح عوائل عراقيّة من عدد من المُدُن بسبب تنظيم داعش الإرهابى، وكذا دعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فايروس كورونا المُستجِدّ.

وجددت الخارجية العراقية الإعراب عن شكرها وتقديرها لما تقدّمت به اليابان من دعم ماليّ في مُواجَهة هذه التحدّيات، مؤكدة تمسكها بعلاقات التعاون الثنائيّة الشاملة، والبناء عليها وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات الشعبين الصديقين.