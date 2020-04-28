شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الفلسطينية: ارتفاع الوفيات بين الجاليات فى الخارج إلى 60 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 60 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات زاد إلى 1121 إصابة، وأن أحدث الإصابات التي تم تسجيلها كانت 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر والسويد.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين جميعها في القدس.

وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس بين الفلسطينيين في الداخل إلى 501 حالة فضلا عن أربع حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

لكن الحكومة الفلسطينية تعمل الآن على تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.