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متظاهرون يقطعون عددا من الطرقات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم عدد من المتظاهرين على قطع عدد من الطرقات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك فى ظل عودة المظاهرات إلى عدد المناطق رغم أزمة فيروس

فيما أقدم محتجون، الثلاثاء، على حرق مصارف في طرابلس، شمالي لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن محتجين حطموا واجهات المصارف في طرابلس، فيما قام آخرون بإضرام النار فيها.

وتحاول حاليا فرق الإطفاء العمل على السيطرة على الحرائق المندلعة في بعض البنوك.

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وتظاهر المئات في مدينة طرابلس، ليل الاثنين، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء .

وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة.. ثورة"، فيما حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن قوات الجيش منعتهم مما أدى إلى حصول مواجهات.

 

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