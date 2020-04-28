شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ محادثات مع عدد من البنوك لإصدار سندات مقومة باليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت "العربية" أن هناك مجموعة من البنوك تبدأ محادثات مع السعودية بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو هذا العام.

وكان وزير المالية السعودى محمد الجدعان قد قال إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالى لن يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، أى فى نطاق ما هو متوقع في الموازنة.

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وأشار الوزير في آخر إحاطة إعلامية له حول مستجدات جائحة كورونا، قبل عدة أيام إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.

وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال.

كما قال وزير المالية السعودي، إن بلاده تدرس فتح الاقتصاد بالتدرج، وبما لا يضر بالإجراءات الصحية، كاشفا عن اجتماع بين وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الخطوات على هذا الصعيد.