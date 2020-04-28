شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالجزائر: دعم مالى لدعم جهود الجزائر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الأمريكى بالجزائر جون ديسروشر تعهد بلاده بتقديم دعم مالى لجهود الحكومة الجزائرية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أجريت مكالمة هاتفية مع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد لمناقشة الاستجابة المستمرة لأزمة فيروس كورونا من طرف الجزائر، وكذلك تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المالي لجهود الحكومة الجزائرية، وأتمنى أن نلتقي شخصيا في القريب العاجل".

وأضاف السفير الأمريكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري فرحات آيت علي براهم لبحث سبل الشراكة بين الشركات الأمريكية والجزائرية والتي تخدم اقتصادي البلدين، معبرًا عن أمله في عقد لقاء مع الوزير الجزائري.

وتابع السفير الأمريكي أنه بحث مع وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري فاروق شيعلي الشراكة التي من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مشيرًا إلى أنه شكر شيعلي على دعم الحكومة الجزائرية لنقل المواطنين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، معبرًا عن أمله في أن تتاح لهما فرصة اللقاء شخصيا عن قريب.

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