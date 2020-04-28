شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8، وفقا لخبر عادل بثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤولون، إن الأردن خفف، اليوم الاثنين، القيود على الحركة، والتى تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وسمح بإعادة فتح المزيد من الشركات للمساعدة فى دفع عجلة الاقتصاد المتعثر.

وصار بإمكان سكان العاصمة الآن قيادة سياراتهم الخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء، بين الساعة 0800 و1800 فى أول خطوة من هذا القبيل منذ حظر التجول على مستوى البلاد قبل حوالى 40 يوما والذى فرض على سكان البلاد البالغ عددهم عشرة ملايين البقاء فى منازلهم.

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وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة أن وسائل النقل العام وسيارات الأجرة ستستأنف بذلك عملها أيضا مع فرض قيود على الركاب والالتزام بارتداء كمامات وقفازات.

ويأتى تخفيف القيود على الحركة فى العاصمة بعد خطوة مماثلة الأسبوع الماضى فى جنوب الأردن، بما فى ذلك مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر.

وفرضت الحكومة حظر التجول بعد فترة وجيزة من إعلان الملك العمل بقانون الطوارئ، وهو ما شل الحياة اليومية، وأمرت المتاجر والشركات بإغلاق أبوابها تاركة العديد من أصحاب الأجر اليومى بلا قدرة على توفير قوت يومهم.

وقال وزير التجارة والصناعة طارق الحمورى أن صالونات الحلاقة وصالونات التجميل ومتاجر التنظيف الجاف وبيع مستحضرات التجميل يمكن أن تفتح الآن، فضلا عن متاجر تعمل فى مشروعات صغيرة بدءا من الملابس إلى محلات الزهور ومنافذ الأثاث التى يمكنها استئناف عملها العادي.