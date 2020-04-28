شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بمحافظة البصرة.

ذكرت ذلك قناة السومرية نيوز اليوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مدير صحة الرصافة فى العراق عبد الغنى الساعدى أكد فى وقت سابق اليوم، أن الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋى ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، مشيرا إلى أنه لم يصل الى المرحلة الآمنة.

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