شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى محافظة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا فى محافظة القدس المحتلة، منها حالة فى بيرنبالا، وحالتين فى حى رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين فى سلوان، وحالة واحدة فى البلدة القديمة بالقدس.

وقالت الوزيرة الفلسطينية - فى الايجاز الصحفى اليومى الذى عقد فى مجلس الوزراء ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن مجموع الإصابات فى فلسطين بلغ 501 مصابا، وعدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات فى المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصرى، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة.

وأضافت أنه تم افتتاح مؤتمر فى محافظة الخليل لفحص كورونا ليرتفع عدد المختبرات إلى 6 مختبرات فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا يكون بمقدور وزارة الصحة عمل 5000 فحص يوميا، وأنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية فإن عدد إصابات أهلنا في الشتات 1021 حالة بينهم 60 حالة وفاة.

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