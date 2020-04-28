العاهل الأردنى والمستشارة الألمانية يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية توحيد الجهود الثنائية والدولية لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وشدد الجانبان -خلال اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء- على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء. وأكد الملك عبدالله متانة العلاقات الأردنية الألمانية، والحرص على تعزيز التعاون في شتى الميادين

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