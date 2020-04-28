شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بسوريا: الإرهابيون يبذلون قصارى جهدهم لإحباط اتفاقيات إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، أكد أن الإرهابيين يبذلون قصارى جهدهم لإحباط الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار في إدلب، ويصورون أنفسهم من جديد ضحية للنظام الدموى لذلك تبقى مشكلة إدلب شاخصة أمامنا وما زالت تتطلب الحل".

وأضاف السفير الروسي في دمشق أن وباء كورونا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التعاون الروسي التركي في سوريا، متابعا: كنا نعثر دائما على فرصة للاتفاق، والبروتوكول الإضافي الموقع في موسكو في 5 مارس هو تأكيد واضح على ذلك، المهم هو أنه يتم تنفيذه والمهمة الرئيسية التي يجب ألا تضيع، تكمن في استمرار الحرب ضد الإرهاب في سوريا وعودة كل أراضيها إلى سلطة الحكومة السورية.

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وكانت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا بمختلف أنواع الأسلحة، اليوم الثلاثاء، على قرى سكنية بناحية تل تمر فى ريف الحسكة شمالى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى فى محيط ناحية تل تمر بالريف الشمالى الشرقى، ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كانت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية قد اعتدت، السبت الماضى، بعدة قذائف على المناطق المأهولة بالسكان فى محيط مجمع مباقر تل تمر بريف الحسكة الشمالى، ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى المنازل السكنية والممتلكات.

وكانت غارة لطائرة مسيرة تركية، فى سوريا، أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من أعضاء هيئة تحرير الشام فى محافظة حلب شمال غرب سوريا الأحد، فى أعقاب هجوم شنته الجماعة الإرهابية على مواقع تركية، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.