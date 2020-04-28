مقتل 10 مدنيين بانفجار صهريج مفخخ في عفرين السورية

عفرين/ عمر كوباران / الخليج 365

قتل 10 مدنيين على الأقل، الثلاثاء، في انفجار صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين شمالي سوريا، يعتقد أنه من تدبير منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية.

وأفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة لمراسل الخليج 365، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وأشارت المصادر إلى سقوط 10 قتلى مدنيين على الأقل في الانفجار، موجهة أصابع الاتهام لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية التي سبق ونفذت عمليات تفجير مشابهة في المدينة.

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ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

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