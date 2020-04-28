كورونا.. ارتفاع وفيات وإصابات السعودية والكويت وقطر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية والكويت وقطر، الثلاثاء، ارتفاعا في وفيات وإصابات فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، تسجيل 8 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 152.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1266 إصابة، لتصل المحصلة إلى 20 ألفا و77، بينها 152 وفاة، وألفي و784 متعافيا.

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فيما قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنها سجلت وفاة لمقيم هندي (61 عاما) لترتفع المحصلة إلى 23.

وأضافت أنه تم تسجيل 152 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و440 بينهم 1176 متعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 677 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 10 آلاف و777، بينها 10 وفيات، وألف و134 متعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 3 ملايين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 934 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.