البصرة العراقية تغلق أحد أقضيتها وتعلنه منطقة موبوءة

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قررت السلطات المحلية في محافظة البصرة العراقية، الثلاثاء، إغلاق قضاء الهارثة، وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا.

وقال قائد عمليات المحافظة بالجيش الفريق قاسم نزال، في تصريحات إعلامية، إنه "تم إغلاق قضاء الهارثة (شمالي البصرة) بالكامل، وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا".

Advertisements

من جهته، قال مدير صحة البصرة (جنوب) عباس البياتي، إنه "تم نقل 37 مصابا بالفيروس من قضاء الهارثة إلى المستشفيات، وبدأت التحريات عن كل الموجودين والملامسين للمصابين".

وأوضح البياتي، في تصريحات إعلامية: "أن امرأة كانت مصابة بالفيروس شاركت في مجلس عزاء لأحد أقاربها، ما تسبب بإصابة 37 شخصا".

وحتى مساء الإثنين، سجل العراق 1847 إصابة بكورونا، بينها 88 وفاة و1286 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.