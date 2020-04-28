البلورة المعلقة جزء 14 والاخير

ثم قامت برمي جميع الاكواب على الارض وبتحطيم كل ما لمسته يدها حتى اصبح المطبخ كومة من خراب.

فقالت: الان نظفيها انت ايتها العجوز او لتصبك نوبة قلبية آمل ذلك فضحكت وخرجت تضحك وعين العفريت تتبعها فخرجت من القرية متجهة للكهف وبيدها عشبة قد جمعتها كأنها حبات فول سوداء ووضعت عليها عشبة صفراء واخرى حمراء ثم طحنتها بقوة وعجنتها بريقها حتى اصبح كالمعجون ورجعت للقرية مسرعة ثم عجنتها بدقيق كعك وخبزته بسرعة ثم ذهبت لشرفة حبة الرمل وطرقتها،

وقالت: تفضل قد صنعتها لك حتى اخبرك انه لا ضغينة.

فابتسم حبة الرمل واخذ الكعكة وقبل يدها وهي تنظر بعين شيطان لفمه وهو يقبل يدها وقالت: الان كلها.

قال: في الصباح.

قالت: اذا لم تصفح.

قال: لا بل انت من يصفح.

قالت: لو لم اصفح لما خبزتها بوقت متأخر لأجلك.

قال: حسنًا ثم اخذ نصفها واعطاها النصف. فقالت: لا كلها لك.

قال: الا تشاركيني؟.

قالت::قد سبقتك الان كلها كلها، واصبح يأكل ويحس بان حلقه يتورم وينتفخ.

قالت: مابالك؟.

قال: لا اعلم بحلقي شيء.

قالت: ربما كان البهار كثيرا لكن لا تخف هي تجعلك قويا وصحيحا لا تخف اكمل اكلها. فاكملها وهو يحس بان بحلقه شيء فازرق وجهه.

وقالت: ربما كان من عشبة الليمون هل تعاني من حساسية ضدها.

قال لا .

قالت اشرب اللبن، وستكون بخير.

اكمل حبة الرمل الكعكة وشرب اللبن واحس بنعاس غريب يأكل جسده.

فقالت الان وداعًا.

فلم يستطع توديعها وسقط على الارض ورحلت مسرعة خارج القصر ثم خارج القرية حتى وصلت لحدود الغابة فنظرت لعين العفريت وقالت: الان لا خوف علينا فخرجت من الغابة اغصان كبيرة امسكتها ولفتها حتى وضعتها داخل قصر العفريت ثم رجعت عين العفريت واذنه له فقالت: هل صدقت الان قال: ماذا فعلت له؟.

قالت: اعطيته ما يجعله يضعف حتى يموت فضحكت، قالت: لا ضغينة الان يا حبة الرمل فنظرت للعفريت وقالت: اين عرشي؟.

فقال: عرش الاميرة.

تم تجهيز العرش، ولبست أجمل الحلي، ووضعت التاج على رأسها، وقامت تتبختر بخيلاء، وتحققت أحلامها.

اما حبة الرمل فلم يخرج ولم يفيق من منامه فدخل عليه الحرس ووجدوه مغشيًا عليه بأرض الغرفة.

أسعفوه الخدم حتى استعاد وعيه ثم سمعوا صراخ رئيسة الخدم فركضوا لها تاركين حبة الرمل مثل الثمل يترنح ويمسك رأسه من الصداع الشديد.

قال: ماالذي اعطتني هذه الحمقاء ليس كعكًا بلا شك وليس الامر حساسية من الليمون او البهار ثم احس بحنجرته تريد ان تنفجر وعيناه تكاد تخرج من رأسه فأصبح يسعل بقوة حتى كادت أنفاسه تخرج مع سعاله فلم يكف عن السعال حتى خرجت البيضة الاولى من فمه وقد ازرق لونها وتحولت لقطعة باتت تذبل بسرعة،

فقال: ما هذا؟ ما بالك؟ ماالذي حدث.

فقالت: البيضة دست لك سما ملعونا شربت أنا جلة لكنه ساري بجسدك أمل ان تنجوا قال: من؟

قالت: فتاة الطعام ثم تلاشت البيضة فصرخ وبكى بشدة ثم انزوى بركن الغرفة خائفا وجلًا يستعيد كل ما قاله لها وكيف انها خدعته، وانها حاولت قتله، رغم انهما اتفقا بأنه ليس هناك حقد أو ضغائن تحمل بالصدور ومع هذا خدعته.

دخلت رئيسة الخدم المطبخ فوجدته كومة من القذارة ولم تجد الفتاة، فأمرت الخدم أن يبحثوا عنها ويحضروها، اصبح الجميع يبحث عن الفتاة، ولم يجدها أحد حتى أنهم خرجوا للكهف ولم يجدوها، وجدوا اثرها لكنها لم تكن هناك، فعلم الملك، وامر بإحضارها وان من يجدها سوف يكون له هدية مجزية تسعده وتسر قلبه فاصبح الجميع مجتهد بالبحث عنها بما فيهم الاسرة التي تقطن عندهم وتخدمهم.

كانت الفتاة في عالمها الملوكي في قوة لم تشعر بها في حياتها قط، لديها خدم، وقوة لم تعهدها.

اما حبة الرمل فقد نساه الجميع مما زاد وباله فنصف قوته ذهب وزال ولا يستطيع ان يجرب حجمه ابدا لا وقت لملاقاة العفريت ولا يعرف هل زالت التعويذة فأحس انه يحتاج للدودة، حدث نفسه ماذا أفعل الان؟ انا امشي بلا هدي، فتذكر البيضتين ونظر لها وقال لم يتبقى سواك فكوني بخير لأجلي فانا بت ضعيفًا الان فطارت البيضتان لسقف الغرفة ودارت حتى اصبح لها هالة قوية نزلت على حبة الرمل مثل الغيمة الكثيفة فسمع صوتًا بالغيمة يناديه أن امضي يا حبة الرمل ولا تخف فعرف انه صوت الدودة فقال: اين انت ؟. ماتت البيضة بداخلي قد سممتها الفتاة.

قالت: لا يهم أنت قوي وكانت هي شيء للمساندة

قال: ماذا افعل؟.

قالت امضي فانت قوي ولاتخف.

قال: والتعويذة!.

قالت: لم يصبها أذى.

فتنفس الصعداء ثم اختفت الغيمة وذهبت البيضات لتأكل خيوط الشمس كالمعتاد اصبح بحبة الرمل قوة خفيفة استطاع ان يقف على قدميه وينظر للحرس وعلم ان هناك خطب فخرج مسرعا وقال: ماذا هناك فأخبره الحارس بما حصل.

فقال: خبيثة هي تلك الفتاة، وسأل الحارس اين المك؟. أجابه إنه خارج القرية.

قال: ومتى سيعود؟.

رد عليه الحارس، ربما بعد ثلاثة ايام لماذا ما حاجتك له؟.

قال حبة الرمل: لا شيء؟ كنت اسأل.

ذهب الحارس وتركه بمنتصف الحديقة وهو يسرد كل ما حصل ليلة البارحة وكيف أن تلك القبيحة كذبت عليه، وخدعته حتى أخذت ما تريد وكادت أن تقتله فسرح به خياله حتى سمع صوت الخيول والعربات فعلم ان الملك قد عاد.

فقال عجبًا لماذا كذب علي الحارس، ربما انها ضرورة امنية وزيادة للحرص، لن اثق بأحد بعد اليوم.

دخل الملك، والحرس معه فنزل من عربته المذهبة ونظر لحبة الرمل وهو بالحديقة على كرسيه المصنوع من الخيزران

قال الملك لحبة الرمل: هل طاب لك المقام هنا

قال: نعم يا سيدي المكان جنة فمن لا تطيب نفسة للجنان.

فضحك الملك وقال: اذا اتبعني.

تبعه ودخلا غرفة كبيرة جدا بها سبعة ابواب خشبية كبيرة واخرها عرشًا للملك فجلس الملك على عرشة ثم صفق بيديه فحضر الحرس ثم طرقوا على الأبواب ثم لم تكن دقائق حتى خرج وزرائه من تلك الابواب فكل وزير له باب لبيته يصله بغرفة الملك هذه فهذه بمثابة غرفة الاجتماع السري والهام فطلب منهم الجلوس، وقال: قد جمعنا جيشا لابأس به اما البقية فقد جبنوا وفضلوا ان يدفعوا على ان يغامروا ومنهم من قال سوف نكن على الحياد ربما نلحق بكم ونحن لن نعلق الآمال على احد ربما يأتي وربما لا

قال: أحد الوزراء نعم كلامك صحيح يا سيدي فمن يرد الانضمام الان؟.

قال الملك لا عليك فنحن معنا حبة الرمل فنظر له وقد زال الكثير من ثقة حبة الرمل بنفسة ورد متلعثما على غير عادته هاه نعم نعم صدقت فنظر له الملك ولم يعجبه جوابه.

قال الملك: ما بالك اهناك شيء؟.

قال هاه لا لا يا سيدي لا شيء.

شك الملك في كلام حبة الرمل، وحس أن هناك أمر يخفيه حبة الرمل، وفي داخله سر دفين.

كتبه: نورة المهنا