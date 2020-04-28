الخطوط السعودية تنفي تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية

أعلن المركز الإعلامي للخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية، موضحًا أن هذا الأمر مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان عبر تويتر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات، توضح الخطوط السعودية بأنه غير صحيح، ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات.

وأضاف البيان، أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية.

وأهابت الخطوط السعودية، من الجميع، بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.