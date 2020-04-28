الهلال يعرض صفقة تبادلية على طرابزون التركي

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كشفت تقارير بأن نادي الهلال يرغب في الحصول على خدمات اللاعب كاليب ايكوبان، من خلال صفقة تبادلية مع نادي طرابزون التركي، والصفة ستكون بعرض محترفه عمر خربين بالإضافة الى 10 ملايين يورو لضمان نجاح الصفقة.
وقالت التقارير إن اللاعب مطلوب أيضا في سيلتك ورينجرز الاسكتلنديين ولاتسيو الإيطالي، لكن الهلال سيكون الأوفر حظا بسبب عرضه المادي الضخم.
وتابعت التقارير بأن نادي الهلال أيضا يريد ضم اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي اللاعب في نفس الفريق لكن إدارة نادية تريد بيعه نظير 13 مليون يورو.
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