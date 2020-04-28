شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من «الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 2784 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 20077 حالة، بينها 17141 حالة نشطة، منها 118 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 253 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2784 حالة”.

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ولفت “العبد العالي”، إلى أن وزارة الصحة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصًا.

وأوضح “متحدث الصحة”، أن “النسبة المئوية التي تذكر في المؤتمر اليومي، جزء منه يرتبط بالمحاجر الصحية وجزء آخر يرتبط بالمخالطة الاجتماعية”.