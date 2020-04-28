لبنان.. السجن عاما لرئيس تلفزيون "إم تي في"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media ميشال المر تورط في قضية فساد قضت محكمة لبنانية، الاثنين، بالسجن عاما على رئيس مجلس إدارة تلفزيون "إم تي في" ميشال المر في قضية فساد، مع إمكانية وقف تنفيذ الحكم.

وصدر الحكم بعد إدانة المر في قضية إهدار مال عام، على خلفية دعوى من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة في وزارة الاتصالات، وفقا كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وقضى الحكم بحبس المر سنة و6 أشهر وشهرا واحدا بموجب 3 قوانين مختلفة، فيما دمجت العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي السجن عاما.

كما قضى الحكم بإدانة شركة "ستديو فيزيون"، وتغريمها مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية.

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وألزمت المحكمة أيضا المدعى عليهما، المر والشركة، بأن يدفعا بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمدعية (وزارة الاتصالات)، مبلغا قدر بنحو مليارين و74 مليون ليرة.

كما قررت وقف تنفيذ العقوبة في حق المر، في حال قيامه بسداد الإلزمات المدنية من عطل وضرر، خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.

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