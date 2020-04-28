دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن DJI Mavic Air 2 بكاميرة 48 ميجا بيكسل وسعر 799 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة DJI اليوم عن أحدث إصداراتها من drone التي تنطلق اليوم بعنوان Mavic Air 2، مع كاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، ودعم تسجيل فيديو Hyperlapse 8K، كما تتوفر بسعر 799 دولار.

تتميز Mavic Air 2 بمستشعر CMOS بحجم 1/2 إنش ودقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.8، حيث يدعم إنتاج صور ثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج البيكسل للحصول على أعلى جودة، كما تتميز العدسات بزوايا عرض 84 درجة، وتدعم الكاميرة أكثر من نمط في الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

أيضاً تدعم DJI Mavic Air 2 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K HDR عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 2.7K عند 60 إطار لكل ثانية، أو 2.7K HDR عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم Mavic Air 2 تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل FHD عند 240 إطار لكل ثانية، أو تصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080بيكسل FHD HDR عند 30 إطار لكل ثانية.

وتدعم DJI Mavic Air 2 تسجيل فيديو Hyperlapse 8K، كما تدعم تنسيق (H.265(HEVC، أيضاً تشمل أنماط التصوير كلاً من Single و Burst و SmartPhoto و HDR Panorama من بين أنماط أخرى.

ويمكن لطائر DJI Mavic Air 2 أن تدعم التحليق لفترة 34 دقيقة، كما تدعم قطع مسافة 18.5 كم، أيضاً تدعم طائرة Mavic Air 2 إرسال مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل عند إرتفاع 10 كم عبر OcuSync 2.0، كما تأتي الطائرة ببعض المميزات FocusTrack التي تتضمن Active Track 3.0 وSpotlight 2.0، و Point of Interest 3.0.

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أيضاً تدعم تسجيل فيديو سينمائي عبر QuickShots، كما تدعم الطائرة ميزة تجنب العوائق أثناء التحليق، وتضم نظام مساعد طيار متقدم APAS 3.0 الذي يدعم العودة للمنزل والهبوط الدقيق، أيضاً تضم الطائرة بطارية بقدرة 3500 mAh، وتتميز بوزن 570 جرام.

سعر DJI Mavic Air 2

تنطلق DJI Mavic Air 2 بسعر 799 دولار، أو Fly More Combo بسعر 988 دولار، كما تتضمن وحدة تحكم عن بعد، وتتوفر الآن في سوق الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن DJI Mavic Air 2 بكاميرة 48 ميجا بيكسل وسعر 799 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.