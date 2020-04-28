كورونا.. وفاة في الكويت و677 إصابة في قطر

الدوحة، الكويت / أحمد يوسف، محمد عبد الغفار / الخليج 365

أعلنت الكويت الثلاثاء، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر 677 إصابة خلال يوم.



وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنها سجلت وفاة لمقيم هندي (61 عاما) لترتفع المحصلة إلى 23.



وأضافت أنه تم تسجيل 152 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و440 بينهم 1176 متعاف.

Advertisements

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 677 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 10 آلاف و777.



وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 10 وفيات، وألف و134 متعاف.



وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 3 ملايين و83 ألفا، توفي منهم أكثر من 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 934 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.