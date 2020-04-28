العراق.. الجبهة التركمانية تدعو لتعزيز الأمن في كركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

دعّت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، الحكومة إلى تعزيز قوات الأمن في محافظة كركوك؛ إثر هجوم انتحاري استهدف مديرية الاستخبارات الوطنية.

وأصيب 3 في وقت سابق اليوم، جراء تفجير انتحاريين نفسيهما أمام مقر جهاز الاستخبارات الوطني في مدينة كركوك (شمال) مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، حسب ما أفاد مصدر أمني للأناضول.

وقال حسن تورهان، القيادي في الجبهة التركمانية، في بيان: "نند بالعملية الإرهابية التي استهدفت مبنى مديرية الاستخبارات الوطنية في كركوك، وندعو القائد العام للقوات المسلحة (عادل عبد المهدي) إلى تعزيز صفوف القوات والأجهزة الأمنية في محافظة كركوك".

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كما دعا تورهان إلى "ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري لمنع تكرار الخروقات الأمنية التي تهدد حياة المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.