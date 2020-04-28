كورونا.. وفاة بالمغرب و7 إصابات في لبنان

الرباط - بيروت / خالد مجدوب / وسيم سيف الدين / الخليج 365



أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل وفاة بفيروس "كورونا"، فيما رصد لبنان 7 إصابات.



وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان، بارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 163، بعد تسجيل وفاة جديدة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 126 إصابة جديدة، لترتفع المحصلة إلى 4 آلاف و246.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات، بينها 163 وفاة و739 متعافيا.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 7 إصابات بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 717.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 24 وفاة و145 متعافيا.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 212 آلاف، فيما تعافى أكثر من 929 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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