كورونا.. ارتفاع الإصابات بسجون المغرب إلى 318

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن المغرب، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السجون إلى 318 نزيل وموظف، من إجمالي إصابات المملكة المقدرة بـ4 آلاف و246.

وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان، إنه "تم تسجيل 303 حالات بسجن ورزازات، و7 بسجن القصر الكبير، و5 بالسجن المحلي في طنجة، و3 حالات بسجن الأوداية بمراكش".

وفي بيانات تفصيلية، أشار البيان إلى تسجيل 303 إصابات بكورونا بالسجن المحلي بورزازات، موزعة على 241 سجين، و62 موظف.

فيما جرى تسجيل 7 حالات بالسجن المحلي بالقصر الكبير، ويتعلق الأمر بـ4 إصابات في صفوف الموظفين، تماثل اثنان منهما للشفاء وغادرا المستشفى، و3 حالات بصفوف السجناء.

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وبخصوص السجن المحلي في طنجة، تم تسجيل 5 حالات: موظفان و3 سجناء.

ووفق المصدر نفسه، جرى تسجيل 3 حالات مؤكدة في صفوف موظفي السجن المحلي "الأوداية" بمراكش.

والجمعة الماضي، أعلنت المندوبية في بيان "أن إجمالي الإصابات بالسجون بلغ 273، موزعة على 207 حالة في صفوف السجناء و66 في صفوف الموظفين"، ما يعني ارتفاع الحصيلة بـ45 حالة جديدة.

ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف سجين، و10 آلاف و200 موظف، ولذلك تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال "ضعيفة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.