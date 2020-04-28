الحكومة الليبية تصد هجوما لمليشيا حفتر شرق طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الثلاثاء، صد هجوم لمليشيا خليفة حفتر على منطقة "أبو قرين" شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لـ"غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" التابعة لقوات الوفاق، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأوضح البيان أن الهجوم وقع على محور "اللود" جنوب أبوقرين (نحو 118كم جنوب مدينة مصراتة)، من خلال مدرعتين وشاحنة تحمل منصة صواريخ "غراد" وعدد من المشاة.

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وذكر أن قوات الوفاق تمكنت من صد الهجوم وتدمير المدرعتين والشاحنة وتحييد من بداخلها، دون تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وفجر الثلاثاء، أعلنت قوات "الوفاق"، أن سلاح الجو التابع لها استهدف شاحنتين تنقلان معدات لوجستية وذخائر لمليشيا حفتر جنوب طرابلس.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.



والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في 2015 كأساس للتسوية السياسية، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية داخلية أو دولية، فيما تلك الخطوة كل من المجلسين "الأعلى للدولة"، و"الرئاسي للحكومة"، إضافة إلى الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.