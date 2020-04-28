لاعبو سيتي يدخلون الحجر الذاتي بعد العودة لبريطانيا

ذكرت صحيفة تايمز أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وثمانية لاعبين على الأقل من الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يواجهون إمكانية البقاء في حجر ذاتي لمدة 14 يوما عند العودة لبريطانيا استعدادا لاستئناف المباريات.

وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية في انجلترا الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتستمر إجراءات العزل العام المفروضة من الحكومة البريطانية حتى السابع من مايو على الأقل.

ووسط تطلعات الدوري الانجليزي الممتاز بالعودة في يونيو المقبل يعود اللاعبون الأجانب والمدربون إلى انجلترا وقالت الصحيفة إنه على الأرجح سيطلب منهم الالتزام بالعزل الذاتي ضمن خطوات الحد من انتشار الفيروس، وأضافت تايمز أن أربعة مدربين على الأقل ولاعبين من عدة أندية سيطبق عليهم نفس الأمر.

وتوجه جوارديولا إلى إسبانيا بعد وفاة والدته هذا الشهر بينما انتقل ثمانية من لاعبي سيتي إلى بلادهم.

ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الجمعة لمناقشة خيارات إنهاء الموسم، وأعادت فرق أرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون فتح ملاعب التدريب الخاصة بالفريق الأول لخوض تدريبات فردية استعدادا لعودة المباريات.