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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية حماية الشفاه من الجفاف خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
يصاب أغلبنا خلال شهر رمضان بتشقق الشفاه، نتيجة امتناعنا لفترات طويلة عن تناول الطعام أو المياه.
وتتطلب الشفاه رعاية شديدة كونها الجزء الأكثر هشاشة في جلد الجسم، إذ يقل سمكها 15 مرة مقارنة ببقية الجلد في جسمنا، فضلًا عن كونها لا تفرز زيوتا أو عرقا لحمايتها من الجفاف.
موقع "وومن هيلث" الأمريكي رصد في تقرير له عدة طرق بسيطة لحماية الشفاه من الجفاف والتشقق خلال شهر رمضان الكريم.
1- تناول الكثير من المياه
تظل أفضل طريقة لمقاومة التشقق والجفاف هي تناول كثير من المياه خلال وجبة الإفطار والسحور.
تناول لترين من الماء بشكل عام يبقي الجسم رطبًا، سواء الماء بشكله النقي، أو في الحساء والحليب والشاي.
2- استخدام مقشر شفاه
يحافظ التقشير على شفاهك ناعمة ومرطبة بدون المساس بترطيبها الطبيعي، ويمكنك تقشيرها بمقشر طبيعي عن طريق مكونات منزلية بسيطة مثل العسل والسكر.
امزجِي خليط العسل والسكر سويًا، أو زيت جوز الهند والسكر، ثم ضعي الخليط على شفتيك وستلاحظِين الفرق.
3- الترطيب
بعد تقشير الجلد الميت من شفاهك تبدأ عملية ترطيب الشفاه بالزيوت والمستحضرات الطبيعية والتي يمكن شراؤها من الصيدلية، ويفضل تجنب المستحضرات التي يدخل النعناع في مكوناتها كونه يزيد من جفاف الشفاه رغم شعور الإنعاش الذي يمنحه.
يمثل العسل والخيار وزيت جوز الهند والشاي الأخضر وكذلك جيل "ألو فيرا" مرطبا قويا وصحيا للشفاه.
4- استخدام ماسك الشفاه
هناك ماسك للشفاه يشبه ماسك البشرة، ويفضل استخدامه بشكل دوري كونه غنيا بمواد الترطيب مثل زبدة الشيا وفيتامين إي.
ضعي الماسك على شفاهك لمدة 10 دقائق، ثم قشريه واتركي المصل الذي أفرزه لتنتفع به بشرتك ويمنحك شفاها أكثر نعومة.
5- التوقف عن لعق الشفاه
نميل جميعا إلى لعق شفاهنا لتخفيف الشعور بالجفاف، إلا أن ذلك يتسبب في إصابتها بالجفاف أكثر، إذ يحتوي اللعاب على أحماض تسبب تهيج البشرة، كما سيتسبب اللعق في إزالة أي زيوت طبيعية تتواجد على الجلد، لذا يفضل اللجوء إلى مرطب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.