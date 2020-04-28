هايسنس تعلن إطلاق الجهاز Q5 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة هايسنس إطلاق الجهاز Q5 الجديد بشاشة LCD عاكسة بدرجات اللون الرمادي، والتي تتيح للمستخدم استعماله كقارئ للكتب الإلكترونية.



كما يمكن استعماله كحاسوب لوحي عادي بفضل تجهيزه بمعالج UniSoC ثماني النوى ومودم LTE، وتعد هذه الشاشة مزيجا رائعا من لوحة الحبر الإلكتروني وشاشة LCD.

وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة عاكسة قياس 10.5 بوصة لا تنبعث منها أي مكونات للضوء الأزرق، وبالتالي فإنها ليست ضارة للعيون.

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بالإضافة إلى أنها توفر في استهلاك الطاقة، وتتمتع بالعديد من المزايا القوية عند الاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة، وتدعم معدلات عالية لتنشيط الصورة أكثر من شاشة الحبر الإلكتروني.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز هايسنس الجديد على معالج UniSoC ثماني النوى، ويجمع بين نواتينCortex-A75 بسرعة 1.8 جيجاهرتز و6 أنوية Cortex-A55 ووحدة معالجة الرسوميات Mali G52 MP2.

وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت والذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجابايت، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 2 ميجابيكسل والكاميرا الرئيسية بدقة 5 ميجابيكسل مع توافر منفذ Micro-HDMI ومنفذ Micro-USB.

وكذلك بطارية بسعة 5050 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى فتحة تركيب بطاقة ذاكرة Micro-SD بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، مع توافر سماعة أحادية وميكروفون وكذلك مودم LTE.

ويعتمد جهاز Q5 على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10 ويبلغ وزنه 490 جراما.