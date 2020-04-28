كورونا.. 7 وفيات بالإمارات و169 إصابة في البحرين وعمان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا، فيما تم رصد 87 إصابة بالفيروس في البحرين و82 في سلطنة عمان.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنها سجلت 7 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 89.

وأضافت أن إجمالي الإصابات بلغ 11 ألفا و380، بعد تسجيل 541 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بينها 89 وفاة، وألفان و181 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 87 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و810.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات، وألف و246 متعافيا.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 82 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و131.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 10 وفيات و364 متعافيا.

وحتى ظهر اليوم، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من 3 ملايين و77 ألفا، توفي منهم نحو 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 925 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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