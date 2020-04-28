عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا، فيما تم رصد 87 إصابة بالفيروس في البحرين و82 في سلطنة عمان.
وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنها سجلت 7 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 89.
وأضافت أن إجمالي الإصابات بلغ 11 ألفا و380، بعد تسجيل 541 حالة.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات بينها 89 وفاة، وألفان و181 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 87 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و810.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات، وألف و246 متعافيا.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 82 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و131.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 10 وفيات و364 متعافيا.
وحتى ظهر اليوم، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من 3 ملايين و77 ألفا، توفي منهم نحو 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 925 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 7 وفيات بالإمارات و169 إصابة في البحرين وعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.