الصين تدعو أطراف النزاع اليمني إلى تنفيذ فوري لاتفاق الرياض

اليمن / الخليج 365

دعت الصين، الثلاثاء، أطراف النزاع في اليمن إلى تنفيذ فوري لاتفاق الرياض.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الصينية في اليمن، عبر حسابها على تويتر، ردا على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، حالة الطوارئ وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت السفارة الصينية: "ندعو للعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض فورا".

كما وصفت اتفاق الرياض بـ"الطريق الصحيح الوحيد" لحل النزاع الجنوبي، ومراعاة مصالح الشعب اليمني.

وأعربت السفارة عن دعم بلادها للتسوية السياسية للأزمة اليمنية، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "المجلس الانتقالي" برنامجا اقتصاديا يتضمن 12 مبدأ لإدارة المحافظات الجنوبية.

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وجاء إعلان البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما سمي "الحكم الذاتي"، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.

والسبت، أعلن المجلس الساعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلال ساعات، رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، هذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

لكن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.

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