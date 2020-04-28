إدلب.. عودة 216 ألف سوري إلى مناطقهم منذ "اتفاق 6 مارس"

إدلب/ براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

ـ حسب فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعني بجمع بيانات النازحين

ـ 6 مارس هو بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية تركية روسية

عاد أكثر من 216 ألف نازح سوري إلى مناطقهم في محافظتي إدلب وحلب، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 6 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك على لسان محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، المعني بجمع البيانات عن النازحين، في تصريح أدلى به للأناضول، الثلاثاء.

ونزح أكثر من مليون مدني من إدلب على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المحافظة الواقعة شمالي سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوجه قسم من النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، فيما توجه قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وقال حلاج إن "جزءا من النازحين المدنيين عادوا إلى ديارهم فور إيقاف النظام السوري وحلفائه عملياتهم العسكرية في المنطقة".

وأضاف أن "نحو مليون سوري نزحوا من ديارهم، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، جراء عمليات النظام وقصفه".

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ولفت إلى أن "216 ألف و500 منهم يشكلون نحو 40 ألف عائلة، عادوا إلى منازلهم منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 6 مارس/ آذار الماضي".

وأوضح أن جزءا كبيرا من هؤلاء النازحين يواصلون العيش في مخيمات قرب الحدود التركية، حيث يرفضون العودة إلى قراهم وبلداتهم طالما تسيطر عليها قوات النظام.

ولفت حلاج إلى أن الازدحام الكبير في مخيمات الشمال السوري، والمخاوف من انتشار كورونا ساهما في عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم.

ودعا حلاج المنظمات الإنسانية إلى مساعدة العائدين إلى ديارهم، ليتمكنوا من الاستقرار فيها، كما طلب من العائدين الانتباه والحذر من الألغام والقذائف التي زرعها النظام.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

أيضا تم الاتفاق، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

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