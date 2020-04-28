إدلب.. مساعدات تركية لـ 60 ألف مدني منذ بداية رمضان

إدلب/الخليج 365

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، تقديم مساعدات لـ 60 ألف مدني في منطقة إدلب السورية، منذ بداية شهر رمضان.

وفي حديثه للأناضول، قال المسؤول الإعلامي لأعمال "الإغاثة التركية" في سوريا، سليم طوسون، إن المساعدات شملت مواد غذائية ومنظفات.

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وأضاف أن الهيئة تواصل مد يد العون لجميع المحتاجين والمضطهدين في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار إدخال الفرحة على قلوب المدنيين الذين يستقبلون رمضان للمرة العاشرة ضمن الحرب الداخلية.

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية، قد أعلنت الاثنين، تسليم 200 منزلاً مؤقتاً، للنازحين في إدلب، في إطار مشروع "كن سقفاً للمظلوم"، يهدف لإسكان 10 آلاف أسرة نازحة في منازل مؤقتة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.