العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365
أصيب 3 أشخاص، الثلاثاء، جراء تفجير انتحاريين نفسيهما أمام مقر جهاز الاستخبارات الوطني في مدينة كركوك شمالي العراق، بحسب مصدر أمني للأناضول.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كركوك برتبة ملازم أول، إن "قوات الأمن التي كانت تحرس مقر جهاز الاستخبارات في حي القادسية جنوب شرقي كركوك، تصدت لانتحاريين اثنين من تنظيم داعش كانا ينويان اقتحامه".
وأضاف المصدر، مضلا عدم ذكر اسمه، أن الانتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين، وفجرا نفسيهما أمام بوابة مقر الاستخبارات، ما أسفر ـ في حصيلة أولية ـ عن إصابة حارسين، ومدني صادف مروره في المكان وقت الهجوم.
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة، وعادة ما ينعتهم الأمن العراقي بالإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. 3 جرحى بتفجيرين انتحاريين أمام مقر استخبارات كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.